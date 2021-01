Boys & Girls Basketball Scores from Fri. Jan. 22, 2021

Here are Scores from Friday, January 22, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Battlefield 70, Osbourn Park 63Buffalo Gap 65, Stuarts Draft 58Cave Spring 64, Salem 26Chancellor 68, Spotsylvania 28Charlottesville 73, Orange County 50Clover Hill 69, Midlothian 62Courtland 68, James Monroe 45Culpeper 61, Liberty-Bealeton 53Eastern Mennonite 82, New Covenant 55Eastern View 60, King George 49Eastside 58, Castlewood 43Fairfax 61, James Robinson 54Fork Union Prep 88, Hargrave Military 55Fort Chiswell 60, Grayson County 57Fort Defiance 47, R.E. Lee-Staunton 44Graham 65, Tazewell 42Green Run 85, First Colonial 35Grundy 74, Council 46Hanover 46, Atlee 33Highland-Warrenton 71, East Rockingham 65Honaker 65, Hurley 33Hopewell 89, Meadowbrook 39J.I. Burton 60, Twin Springs 54, OTJohn Champe 67, Patriot 59Langley 55, McLean 40Lebanon 65, Richlands 63Lee High 71, Central - Wise 49Lloyd Bird 61, Monacan 52Lord Botetourt 81, Carroll County 50Madison County 42, Clarke County 38Manchester 80, Powhatan 45Massaponax 60, Brooke Point 48Mathews 66, Gloucester 39Narrows 84, Jefferson Christian 48North Stafford 54, Mountain View 44Northwood 59, Patrick Henry-Glade Spring 50Patrick Henry-Ashland 68, Mechanicsville High School 56Patrick Henry-Roanoke 58, William Fleming 55Petersburg 65, Prince George 56Potomac Falls 65, Woodgrove 38Princess Anne 80, Kellam 64Radford 65, Floyd County 42Rappahannock County 57, Stonewall Jackson - Quicksburg 47Riverbend 62, Colonial Forge 28Riverside 64, Freedom (W) 53Rye Cove 55, Thomas Walker 34Salem-Va. Beach 85, First Colonial 35Skyline 69, Woodstock Central 64South County 45, West Springfield 43South Lakes 64, Herndon 28Stone Bridge 59, Briar Woods 47StoneBridge School 59, Portsmouth Christian 47Virginia High 69, Marion 52Warren County 53, Brentsville 47Waynesboro 74, Rockbridge County 71West Point 51, Carver Academy 37Western Albemarle 57, Fluvanna 44Westover Christian 60, Faith Christian Academy-Hurt 10William Monroe 35, George Mason 28Wilson Memorial 70, Riverheads 53Woodbridge 63, Forest Park 30Yorktown 78, Washington-Lee 56POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Albemarle vs. Louisa, ppd.GW-Danville vs. Magna Vista, ppd.Goochland vs. Cumberland, ccd.Lake Braddock vs. W.T. Woodson, ppd.Chancellor 46, Spotsylvania 28Charlottesville 63, Orange County 36Eastern View 44, King George 41Fluvanna 54, Western Albemarle 37Fort Defiance 45, R.E. Lee-Staunton 35Freedom (South Riding) 39, Riverside 34Galax 38, Bland County 33George Mason 44, William Monroe 33Glenvar 58, Cave Spring 53Graham 44, Tazewell 32Grayson County 44, Fort Chiswell 38Grundy 47, Council 5Honaker 91, Hurley 18James Robinson 33, Fairfax 26John Battle 43, Holston 41Lake Braddock 54, W.T. Woodson 28Landstown 55, Bayside 32Langley 59, McLean 34Louisa 89, Albemarle 49Madison County 51, Strasburg 38Maggie L. Walker GS 46, Amelia County 27Marion 52, Virginia High 32Nansemond-Suffolk 51, Cape Henry Collegiate 33North Stafford 38, Mountain View Christian Academy 27Osbourn Park 59, Battlefield 29Patrick Henry-Roanoke 62, William Fleming 39Patriot 58, John Champe 48Petersburg 39, Prince George 28Portsmouth Christian 30, StoneBridge School 26Powhatan 65, Clover Hill 51Princess Anne 82, Kellam 23Richlands 42, Lebanon 32Riverbend 73, Colonial Forge 41Salem 57, Kempsville 36Skyline 45, Woodstock Central 42South Lakes 57, Herndon 54Stone Bridge 45, Briar Woods 35Stonewall Jackson - Quicksburg 39, Rappahannock County 35Tallwood 55, Ocean Lakes 47Thomas Walker 56, Rye Cove 12Warren County 53, Brentsville 47William Byrd 42, Hidden Valley 14Wilson Memorial 57, Riverheads 38Woodgrove 42, Potomac Falls 36Yorktown 58, Washington-Lee 22POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Magna Vista vs. GW-Danville, ppd.Turner Ashby vs. Spotswood, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com