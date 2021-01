Boys & Girls Basketball Scores from Fri. Jan. 8, 2021

Here are Scores from Friday, January 78 2021 - as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Atlantic Shores Christian 59, Denbigh Baptist 9Battlefield 63, Osbourn Park 53Carver Academy 45, Mathews 36Chancellor 74, Eastern View 59Clarke County 62, Rappahannock County 57Cosby 57, Powhatan 55Fairfax Christian 70, Christ Chapel Academy 55Fort Defiance 54, Buffalo Gap 48Grafton 51, New Kent 40Graham 78, Tazewell 58Hopewell 79, Petersburg 67Lake Braddock 75, W.T. Woodson 63Lloyd Bird 61, James River-Midlothian 55Manassas Park 70, Brentsville District 49Meadowbrook 64, Matoaca 55Monacan 81, Clover Hill 70Oak Hill Academy 82, Legacy Charter, S.C. 68Osbourn 47, Unity Reed 41Page County 70, Strasburg 53Patriot 79, John Champe 74Paul VI Catholic High School 100, Centreville 70Potomac Falls 59, Briar Woods 50Prince George 101, Dinwiddie 47R.E. Lee-Staunton 50, Riverheads 47Richmond Christian 79, Amelia Academy 62Riverbend 59, Massaponax 29Rock Ridge 54, Freedom-South Riding 25Skyline 71, Warren County 50South County 78, West Springfield 41South Lakes 57, Langley 51Stuarts Draft 61, Wilson Memorial 54Tabb 75, Bruton 34Virginia Academy 69, Covenant Christian 17Washington-Liberty 55, Herndon 43Woodbridge 79, C.D. Hylton 51Yorktown 74, McLean 68POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Auburn vs. Galax, ppd.Chilhowie vs. Northwood, ppd.Christiansburg vs. Cave Spring, ppd.Fairfax vs. James Robinson, ccd.Floyd County vs. Grayson County, ppd.Fort Chiswell vs. George Wythe-Wytheville, ppd.Franklin County vs. Northside, ppd.George Mason vs. Woodstock Central, ccd.Giles vs. Craig County, ccd.Halifax County vs. Martinsville, ppd.Hidden Valley vs. Salem, ppd.Honaker vs. Council, ppd.Magna Vista vs. Patrick County, ppd.Pulaski County vs. Patrick Henry-Roanoke, ppd.Rockbridge County vs. Turner Ashby, ccd.Virginia High vs. Marion, ppd.Chancellor 63, Eastern View 45Clarke County 38, Rappahannock County 36Colgan 74, Potomac 52Forest Park 65, Freedom (W) 37Fort Defiance 59, Buffalo Gap 28Freedom (South Riding) 43, Rock Ridge 28George Mason 65, Manassas Park 15Herndon 81, Washington-Liberty 35James Robinson 51, Fairfax 23Massaponax 49, Riverbend 33Matoaca 51, Petersburg 45Osbourn Park 72, Battlefield 20Page County 56, Strasburg 46Patriot 57, John Champe 40Riverheads 54, R.E. Lee-Staunton 40South Lakes 65, Langley 43Tabb 51, Bruton 15Timberlake Christian 40, Temple Christian 29Unity Reed High Schoo 55, Osbourn 33W.T. Woodson 36, Lake Braddock 33West Springfield 45, South County 11Wilson Memorial 70, Stuart Hall 34Yorktown 47, McLean 38POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Cave Spring vs. Christiansburg, ppd.Lebanon vs. Richlands, ppd.Martinsville vs. Halifax County, ppd.Patrick County vs. Magna Vista, ppd.Patrick Henry-Roanoke vs. Pulaski County, ppd.Salem vs. Hidden Valley, ppd.Turner Ashby vs. Rockbridge County, ccd.William Byrd vs. William Fleming, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com