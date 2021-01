Boys & Girls Basketball Scores from Mon. Jan. 11, 2021

Here are Scores from Monday, January 11, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Abingdon 85, Ridgeview 54Amherst County 39, Rustburg 29Atlantic Shores Christian 65, Summit Christian Academy 40Bland County 45, Galax 42Broad Run 82, Lightridge 49Dominion 46, Loudoun Valley 41Eastern View 66, Courtland 54Fairfax Christian 78, Word of Life Academy 59Independence 60, Park View-Sterling 24James River-Midlothian 57, Midlothian 38John Champe 69, Osbourn Park 39King George 56, Chancellor 52King William 65, West Point 62Lebanon 65, Honaker 59, OTLiberty Christian 64, Heritage-Lynchburg 59Lloyd Bird 73, Cosby 39Lord Botetourt 78, Parry McCluer 64Monacan 64, Powhatan 45Narrows 88, Chilhowie 61Norfolk Collegiate 81, Peninsula Catholic 69Page County 53, Clarke County 48Patriot 71, Unity Reed High School 54Rappahannock County 55, Strasburg 39Regents 80, Ridgeview Christian 31Richlands 56, Virginia High 53South County 70, James Robinson 43South Lakes 55, McLean 44Tuscarora 71, Heritage (Leesburg) 66Twin Springs 44, Holston 41W.T. Woodson 48, West Springfield 39Washington-Liberty 65, Langley 48Wilson Memorial 81, Turner Ashby 74Woodbridge 79, Freedom (W) 48York 79, New Kent 64Yorktown 75, Herndon 73POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Alleghany vs. Riverheads, ppd.Bassett vs. Martinsville, ppd.Caroline vs. James Monroe, ppd.Covington vs. Bath County, ppd.Jefferson Forest vs. Rustburg, ppd.Osbourn vs. Battlefield, ccd.Salem vs. Christiansburg, ppd.Clover Hill 59, Manchester 53Hopewell 54, Dinwiddie 38King George 56, Chancellor 52King William 48, West Point 20Lake Braddock 35, Fairfax 26Liberty Christian 42, Heritage-Lynchburg 17Monacan 66, Powhatan 34New Covenant 41, Carlisle 11Page County 48, Clarke County 36Park View-Sterling 37, Independence 35Patriot 54, Unity Reed High Schoo 33Potomac 61, C.D. Hylton 19Radford 58, Giles 51Richlands 53, Virginia High 48Ridgeview 61, Abingdon 48South Lakes 49, McLean 33Temple Christian 31, Westover Christian 21Turner Ashby 63, Wilson Memorial 36Tuscarora 42, Heritage (Leesburg) 12West Potomac 68, Mount Vernon 28West Springfield 56, W.T. Woodson 36Woodstock Central 61, Manassas Park 21POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Alleghany vs. Auburn, ppd.Amherst County vs. Liberty-Bedford, ppd.Bassett vs. Martinsville, ppd.Bath County vs. Covington, ppd.Caroline vs. James Monroe, ppd.Eastern Montgomery vs. Parry McCluer, ppd.Franklin County vs. Magna Vista, ppd.Jefferson Forest vs. Rustburg, ppd.Patrick County vs. Tunstall, ppd.Salem vs. Christiansburg, ppd.Twin Springs vs. Holston, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com