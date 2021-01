Boys & Girls Basketball Scores from Mon. Jan. 25, 2021

Here are Scores from Monday, January 25, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Atlee 63, Mechanicsville High School 60Auburn 74, Eastern Montgomery 37Battlefield 40, Osbourn 29Carmel 68, Benedictine 57Cave Spring 64, Hidden Valley 39Centreville 75, Mount Vernon 44Chancellor 67, Caroline 64Christiansburg 64, Blacksburg 56E.C. Glass 56, Amherst County 45East Rockingham 67, Eastern Mennonite 66Falls Church 45, Justice High School 37Gate City 69, Virginia High 25Goochland 69, Windsor 43Graham 60, Marion 38Grundy 62, Twin Valley 34Hanover 73, Patrick Henry-Ashland 60Heritage-Lynchburg 64, Brookville 39Honaker 81, Council 31Kempsville 57, Tallwood 49Landstown 91, First Colonial 28Langley 74, James Robinson 65Liberty Christian 73, Rustburg 56Lloyd Bird 66, Midlothian 59Lord Botetourt 72, GW-Danville 63Monacan 53, Cosby 40Northside 62, William Byrd 49Oakton 72, Chantilly 37Parry McCluer 47, Narrows 35Patriot 73, Unity Reed High School 54Powhatan 69, Clover Hill 62Princess Anne 56, Bayside 41Pulaski County 53, Salem 45Radford 90, Carroll County 52Richlands 72, John Battle 61Smith Mountain Lake Christian 48, Timberlake Christian 43Twin Springs 56, Patrick Henry-Glade Spring 49Union 86, Lee High 39Wakefield 63, George Marshall 54Westover Christian 58, Faith Christian Academy-Hurt 23William Monroe 58, Madison County 34Woodbridge 51, Forest Park 49POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Carver Academy vs. Charles City County High School, ccd.Colonial Forge vs. Mountain View, ppd.Edison vs. John Lewis High School, ppd.Kettle Run vs. Liberty-Bealeton, ccd.Osbourn Park vs. John Champe, ppd.Riverside vs. Briar Woods, ppd.Spotsylvania vs. James Monroe, ppd.Wilson Memorial vs. Waynesboro, ccd.Atlee 40, Mechanicsville High School 36Auburn 44, Eastern Montgomery 40Battlefield 35, Osbourn 30Blacksburg 43, Christiansburg 22Brookville 43, Heritage-Lynchburg 22Cave Spring 64, Hidden Valley 12Chancellor 59, Caroline 31Chantilly 31, Oakton 20E.C. Glass 46, Amherst County 31Edison 58, John Lewis High School 22Forest Park 47, Woodbridge 28Gate City 49, Virginia High 37George Marshall 69, Wakefield 26George Mason 62, Brentsville 37George Wythe-Wytheville 52, Fort Chiswell 36Greenbrier Christian 44, Peninsula Catholic 30Grundy 52, Twin Valley 31Holston 64, Patrick Henry-Glade Spring 42Hopewell 49, Petersburg 48James Madison 57, Westfield 32Lloyd Bird 42, Midlothian 38Matoaca 70, Dinwiddie 28Meadowbrook 61, Thomas Dale 41Nelson County 48, Appomattox 21New Covenant 49, North Cross 12Ocean Lakes 63, Green Run 22Parry McCluer 57, Narrows 37Patrick Henry-Ashland 50, Hanover 39Patriot 50, Unity Reed High School 31Powhatan 43, Clover Hill 31Princess Anne 83, Bayside 26Radford 90, Carroll County 52Salem 54, William Fleming 37Tabb 46, Bruton 26Tallwood 55, Kempsville 54West Springfield 57, Robinson 40William Byrd 46, Northside 30POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Briar Woods vs. Riverside, ppd.Centreville vs. Mount Vernon, ppd.Colonial Forge vs. Mountain View, ppd.Falls Church vs. Justice High School, ppd.John Champe vs. Osbourn Park, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com