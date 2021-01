Boys & Girls Basketball Scores from Sat. Jan. 23, 2021

Here are Scores from Saturday, January 23, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Abingdon 81, Lee High 51Albemarle 60, Orange County 42Bland County 69, Twin Valley 51Cape Henry Collegiate 70, Peninsula Catholic 60Dematha, Md. 105, Virginia Academy 70Fairfax 54, James Robinson 49Fluvanna 62, Goochland 45Fork Union Prep 68, Hargrave Military 53Fort Chiswell 70, Tazewell 39Franklin 60, Amelia County 53Gate City 78, Central - Wise 55Hayfield 56, W.T. Woodson 51Herndon 53, Falls Church 46Highland-Warrenton 79, East Rockingham 77Honaker 55, Grundy 54Independence 74, Tuscarora 55J.I. Burton 71, Council 39John Handley 59, Kettle Run 42Loudoun County 63, Broad Run 57Manchester 53, Cosby 50Marion 50, Lebanon 39Matoaca 49, Colonial Heights 43Mount Vernon 51, TJ-Alexandria 38Park View-Sterling 50, Loudoun Valley 16Parry McCluer 47, Stuarts Draft 43Potomac 82, Colgan 54Ridgeview 63, John Battle 56Science Hill, Tenn. 57, Union 56South County 67, Oakton 37Steward School 61, Norfolk Christian School 52Strasburg 43, Stonewall Jackson - Quicksburg 30Va. Episcopal 96, Woodberry Forest 85West Springfield 73, Wakefield 43Western Albemarle 57, Monticello 37William Monroe 43, Brentsville 39Yorktown 90, Chantilly 82POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Bassett vs. Magna Vista, ppd.Centreville vs. Fairfax, ppd.Edison vs. West Potomac, ccd.Franklin County vs. Radford, ppd.Galax vs. George Wythe-Wytheville, ppd.Lightridge vs. Dominion, ppd.McLean vs. George Marshall, ppd.Patrick Henry-Roanoke vs. Blacksburg, ccd.Spotswood vs. Wilson Memorial, ccd.Strasburg vs. Luray, ccd.Abingdon 58, Lee High 56Albemarle 59, Orange County 24Bland County 39, Twin Valley 25Broad Run 52, Loudoun County 43Chantilly 55, Yorktown 48Eastside 55, Rye Cove 20Gate City 49, Central - Wise 47George Marshall 51, McLean 32George Wythe-Wytheville 42, Galax 11Honaker 48, Grundy 41James Robinson 37, Fairfax 18Monticello 51, Western Albemarle 48Nansemond-Suffolk 51, Norfolk Christian School 23Parry McCluer 39, Narrows 36Paul VI Catholic High School 71, Elizabeth Seton, Md. 51Petersburg 49, Colonial Heights 44Powhatan 58, Manchester 50Ridgeview 43, John Battle 20Rural Retreat 32, Fort Chiswell 24Thomas Walker 58, Union 38West Springfield 61, Wakefield 21York 45, Bruton 33POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Hayfield vs. W.T. Woodson, ppd.Herndon vs. Falls Church, ppd.Magna Vista vs. Bassett, ppd.Smithfield vs. Grafton, ccd.West Potomac vs. Edison, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com