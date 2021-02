Boys & Girls Basketball Scores from Thurs. Feb. 4, 2021

Here are Scores from Thursday, February 4, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Albemarle 76, Monticello 40Altavista 75, Rustburg 69Amherst County 64, Appomattox 25Atlee 68, Mechanicsville High School 52Auburn 60, Fort Chiswell 52Broadwater Academy 65, Portsmouth Christian 50Brooke Point 54, Massaponax 44Carmel 73, Grace Christian 39Christiansburg 62, Blacksburg 38Cosby 44, Clover Hill 41Culpeper 70, Fauquier 45Dominion 48, Loudoun Valley 39GW-Danville 58, Halifax County 55Galax 44, George Wythe-Wytheville 37Hanover 57, Patrick Henry-Ashland 53Holston 63, Patrick Henry-Glade Spring 42James Monroe 54, Caroline 47John Handley 64, Kettle Run 50Justice High School 53, George Marshall 41Lake Braddock 101, W.T. Woodson 78Lightridge 57, Park View-Sterling 48Loudoun County 54, Tuscarora 49Miller School 64, Eastern Mennonite 58Narrows 85, Eastern Montgomery 35National Christian Academy, Md. 78, Highland-Warrenton 74North Stafford 53, Mountain View 32Northwood 77, Chilhowie 74Osbourn Park 74, John Champe 66Page County 85, Luray 53Parry McCluer 68, Bath County 24Patriot 50, Osbourn 34Potomac 71, Woodbridge 54Pulaski County 62, Salem 52R.E. Lee-Staunton 60, Wilson Memorial 54Radford 84, Carroll County 21Riverbend 58, Colonial Forge 43South County 77, West Springfield 64Spotswood 69, Turner Ashby 41Strasburg 51, Clarke County 43West Potomac 61, Mount Vernon 57Wichita Sunrise, Kan. 84, Oak Hill Academy 66William Fleming 73, Lord Botetourt 64POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Bassett vs. Tunstall, ccd.Cave Spring vs. Hidden Valley, ccd.Chatham vs. Dan River, ccd.Colonial Heights vs. Meadowbrook, ccd.Gloucester vs. Mathews, ccd.James River-Midlothian vs. Alleghany, ccd.Manassas Park vs. George Mason, ccd.Mathews vs. Gloucester, ccd.Midlothian vs. Clover Hill, ccd.Mount Vernon vs. West Potomac, ppd.Blacksburg 46, Christiansburg 30Chilhowie 49, Patrick Henry-Glade Spring 37Colgan 75, Freedom (W) 35Cosby 58, Clover Hill 47E.C. Glass 74, Brookville 20Eastside 76, Twin Springs 26Falls Church 47, TJ-Alexandria 16Floyd County 56, James River-Buchanan 5George Wythe-Wytheville 51, Bland County 32Goochland 64, Franklin 38Grafton 56, York 38Grayson County 56, Auburn 51Grundy 50, Twin Valley 45Hanover 51, Patrick Henry-Roanoke 49Highland-Warrenton 65, Randolph-Macon Academy 17James River-Midlothian 47, Powhatan 46James Robinson 54, Lake Braddock 44Kettle Run 37, John Handley 28Lloyd Bird 43, Manchester 31Loudoun Valley 46, Loudoun County 27Luray 66, Page County 51Marion 50, Graham 26Massaponax 78, Brooke Point 28Mathews 61, Gloucester 31Matoaca 57, Prince George 23Monacan 71, Midlothian 55Narrows 60, Eastern Montgomery 51, OTNew Kent 43, Tabb 40Osbourn Park 46, Patriot 35Park View-South Hill 34, Rock Ridge 30Parry McCluer 70, Bath County 14Portsmouth Christian 43, Broadwater Academy 23Pulaski County 59, Salem 41Pulaski County 59, Salem-Va. Beach 41Rural Retreat 55, Holston 34Spotswood 65, Turner Ashby 48Strasburg 58, Clarke County 51Thomas Walker 56, J.I. Burton 36Tuscarora 47, Broad Run 40Virginia High 64, Tazewell 34West Springfield 58, W.T. Woodson 46William Fleming 54, Lord Botetourt 49Woodbridge 54, Potomac 39POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Bassett vs. Tunstall, ccd.Clover Hill vs. Cosby, ppd. to Feb 4th.Dan River vs. Chatham, ccd.E.C. Glass vs. Brookville, ccd.Liberty Christian vs. Heritage-Lynchburg, ccd.Liberty-Bedford vs. Amherst County, ccd.Monticello vs. Albemarle, ccd.Mountain View vs. North Stafford, ccd.Osbourn Park vs. Forest Park, ppd. to Feb 4th.Pocahontas County, W.Va. vs. Alleghany, ccd.Rustburg vs. Jefferson Forest, ccd.Thomas Dale vs. Hopewell, ccd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com