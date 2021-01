Boys & Girls Basketball Scores from Thurs. Jan. 14, 2021

Here are Scores from Thursday, January 14, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Abingdon 62, Ridgeview 59Amherst County 60, Rustburg 54, OTAnnandale 72, Mount Vernon 56Broadwater Academy 90, Holly Grove, Md. 30Buffalo Gap 71, Stuarts Draft 46Carlisle 52, North Cross 51Centreville 65, James Madison 56Clarke County 64, Stonewall Jackson - Quicksburg 36Floyd County 87, Carroll County 62Franklin County 49, Roanoke Catholic 46Freedom (South Riding) 60, Potomac Falls 59Freedom-Woodbridge 54, Forest Park 42George Wythe-Wytheville 44, Bland County 37Heritage-Lynchburg 67, E.C. Glass 51John Battle 63, Central - Wise 41King William 49, Poquoson 46Liberty Christian 72, Brookville 57Northwood 47, Chilhowie 43Parry McCluer 52, Narrows 43Peninsula Catholic 91, Norfolk Christian School 74Richlands 74, Grundy 67Rock Ridge 61, Briar Woods 45Spotswood 68, Turner Ashby 50Staunton 55, Waynesboro 38Union 59, Gate City 39Veritas Collegiate Academy 47, Fork Union Prep 42Virginia Academy 82, St. John Paul the Great 66Virginia High 50, Lebanon 43Yorktown 58, Washington-Lee 50POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Christian Heritage Academy vs. Smith Mountain Lake Christian, ppd.Craig County vs. Covington, ccd.Culpeper vs. Liberty-Bealeton, ppd.Edison vs. Falls Church, ccd.Hayfield vs. West Potomac, ccd.Heritage-Lynchburg vs. Liberty-Bedford, ppd.Justice High School vs. George Marshall, ccd.Parry McCluer vs. Bath County, ppd. to Jan 22nd.Rappahannock vs. Lancaster, ccd.Stafford vs. Mountain View, ppd. to Jan 23rd.TJ-Richmond vs. Wakefield, ppd.Thomas Walker vs. Lee High, ccd.Tunstall vs. Bassett, ppd.Abingdon 50, Ridgeview 48, OTAmherst County 44, Rustburg 33Briar Woods 55, Rock Ridge 13Broadwater Academy 27, Holly Grove, Md. 26Carroll County 62, Floyd County 55Catholic High School of Va Beach 77, Cape Henry Collegiate 18Central - Wise 47, John Battle 14E.C. Glass 65, Jefferson Forest 15Edison 50, Falls Church 47, OTFluvanna 64, Goochland 46Gate City 46, Union 43George Marshall 53, Justice High School 21Grafton 59, Tabb 17James Madison 61, Centreville 28James River-Midlothian 49, Powhatan 40Liberty Christian 36, Brookville 26Mathews 53, Franklin 20Matoaca 72, Dinwiddie 30Midlothian 50, Monacan 42Norfolk Christian School 47, Peninsula Catholic 23Poquoson 43, Bruton 27Potomac Falls 40, Freedom-South Riding 34Prince George 54, Colonial Heights 25Roanoke Valley Christian 53, Temple Christian 31Staunton 60, Waynesboro 28Strasburg 55, Woodstock Central 38Stuarts Draft 53, Buffalo Gap 49Thomas Walker 67, Lee High 56Turner Ashby 53, Spotswood 48Virginia Academy 66, Legacy Christian Academy 54Wakefield 46, TJ-Alexandria 43Yorktown 69, Washington-Lee 40POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Alleghany vs. Auburn, ccd.Bassett vs. Tunstall, ppd. to Jan 14th.Bayside vs. Landstown, ppd.C.D. Hylton vs. Park View-Sterling, ccd.Caroline vs. Patrick Henry-Ashland, ccd.Clover Hill vs. Cosby, ppd. to Feb 4th.Covington vs. Craig County, ppd.Dan River vs. GW-Danville, ccd.Lancaster vs. Rappahannock, ccd.Liberty-Bealeton vs. Culpeper, ppd.Liberty-Bedford vs. Heritage-Lynchburg, ppd.Lloyd Bird vs. Manchester, ppd. to Jan 30th.Meadowbrook vs. Thomas Dale, ccd.Mount Vernon vs. Annandale, ppd.Rappahannock vs. Mathews, ccd.Stafford vs. Mountain View, ppd. to Jan 23rd.Warhill vs. Smithfield, ccd.West Potomac vs. Hayfield, ppd. to Jan 21st.Westfield vs. Oakton, ppd.William Byrd vs. Patrick Henry-Roanoke, ccd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com