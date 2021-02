Boys & Girls Basketball Scores from Tues. Feb. 9, 2021

Here are Scores from Tuesday, February 9, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Atlantic Shores Christian 70, Gateway Christian 17Broadwater Academy 60, StoneBridge School 59Catholic High School of Va Beach 73, Carmel 64Episcopal 70, Gonzaga College, D.C. 64Grove Avenue Baptist 57, Salem Christian 52Hampton Christian 68, Portsmouth Christian 43Highland-Warrenton 89, Life Christian 63Miller School 63, Church Hill Academy 37Rural Retreat 78, Council 57Rye Cove 102, Chilhowie 98, OTWilliamsburg Christian Academy 80, Grace Christian 52VACA State Tournament=Quarterfinal=Regents 69, Ridgeview Christian 31VHSL=Class 1=Region B=Semifinal=Altavista 64, Franklin 30Rappahannock County 64, Riverheads 49Region D=Quarterfinal=Grundy 72, Northwood 50Twin Springs 71, Honaker 46Class 2=Region A=Semifinal=King William 78, Bruton 41Poquoson 49, Windsor 30Region B=Semifinal=East Rockingham 76, Buffalo Gap 45Staunton 67, Page County 41Region D=Quarterfinal=Gate City 82, Tazewell 42Graham 94, Lee High 56Ridgeview 74, Marion 63Union 86, Richlands 33Class 3=Region B=Semifinal=Independence 73, Manassas Park 37Skyline 73, James Monroe 63Region D=Quarterfinal=Abingdon 83, Hidden Valley 36Cave Spring 61, Christiansburg 37Lord Botetourt 86, Carroll County 46Northside 68, William Byrd 36Class 4=Region B=Semifinal=Courtland 64, Monacan 58Eastern View 57, Hanover 49Region C=Semifinal=John Handley 55, Dominion 37Loudoun County 68, Culpeper 22Class 5=Region B=Semifinal=Lloyd Bird def. Atlee, forfeitManchester 59, Midlothian 48Region C=Semifinal=Potomac Falls 62, Briar Woods 55Stone Bridge 72, Riverside 55Region D=Semifinal=Patrick Henry-Ashland 70, Brooke Point 45William Fleming 61, Albemarle 21Class 6=Region A=Semifinal=Landstown 65, Kellam 51Thomas Dale 39, James River-Midlothian 37Region C=Quarterfinal=Hayfield 75, Falls Church 38Lake Braddock 76, Edison 72South County 70, West Springfield 54W.T. Woodson 61, Annandale 48Region D=Quarterfinal=Centreville 77, Washington-Lee 51James Madison 45, McLean 31South Lakes 71, Langley 50Yorktown 64, Wakefield 52Miller School 71, Christchurch 19Paul VI Catholic High School 68, St. John the Baptist 66Portsmouth Christian 49, Hampton Christian 35StoneBridge School 34, Broadwater Academy 24Sullivan Central, Tenn. 60, County Christian 38VHSL=Class 1=Region A=Semifinal=Mathews 76, Northumberland 11Region C=Semifinal=George Wythe-Wytheville 60, Narrows 17Parry McCluer 42, Grayson County 16Region D=Quarterfinal=Chilhowie 52, Grundy 43Honaker 72, Eastside 51Class 2=Region A=Semifinal=Amelia County 57, Poquoson 55, 2OTKing William 90, Windsor 4Region B=Semifinal=Luray 55, Stonewall Jackson - Quicksburg 28Staunton 51, Page County 43Class 3=Region B=Semifinal=George Mason 44, Brentsville 16James Monroe 58, Independence 34Region D=Quarterfinal=Carroll County 80, Magna Vista 23Cave Spring 68, Christiansburg 25Lord Botetourt 57, Abingdon 43Northside 28, William Byrd 25Class 4=Region B=Semifinal=Louisa 74, Patrick Henry-Ashland 47Monacan 64, King George 58Region C=Semifinal=Loudoun Valley 62, Kettle Run 20Tuscarora 34, Fauquier 22Class 5=Region A=Quarterfinal=Gloucester 49, Frank Cox 47Kempsville 35, Bayside 26Region B=Semifinal=Lloyd Bird 50, Meadowbrook 30Midlothian 56, Matoaca 50Region C=Semifinal=Potomac Falls 38, Woodgrove 36Stone Bridge 50, Briar Woods 48, 2OTRegion D=Semifinal=North Stafford 54, Stafford 30Patrick Henry-Ashland 64, William Fleming 27Class 6=Region A=Semifinal=Cosby 62, James River-Midlothian 49Kellam 55, Tallwood 22Region C=Quarterfinal=Edison 51, Hayfield 39James Robinson 57, Falls Church 32West Potomac 74, Lake Braddock 38West Springfield 54, W.T. Woodson 33Region D=Quarterfinal=Chantilly 55, McLean 30Herndon 45, George Marshall 43, OTLangley 57, Centreville 27South Lakes 44, Yorktown 29... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com