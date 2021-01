Boys & Girls Basketball Scores from Tues. Jan. 26, 2021

Here are Scores from Tuesday, January 26, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Albemarle 84, Orange County 49Atlantic Shores Christian 51, Hampton Christian 42Bethel Christian School 52, Tabernacle Baptist 46Briar Woods 69, Potomac Falls 58Broadwater Academy 55, Greenbrier Christian 41Chilhowie 93, Northwood 67Christian Heritage Academy 47, Faith Baptist 46Dominion 50, Park View-Sterling 11Eastside 62, Thomas Walker 58, OTFauquier 47, Liberty-Bealeton 39Fluvanna 66, Monticello 61Fort Defiance 68, Buffalo Gap 51Galax 66, Giles 54Graham 71, Virginia High 46Heritage-Lynchburg 73, Amherst County 41Holston 61, Patrick Henry-Glade Spring 56Honaker 67, Council 33J.I. Burton 75, Castlewood 42Lake Braddock 89, Fairfax 56Liberty Christian 80, Altavista 64Manassas Park 61, Warren County 59Massaponax 44, Mountain View 30Miller School 55, Eastern Mennonite 23Peninsula Catholic 57, Benedictine 53Petersburg 68, Matoaca 37Radford 78, Pulaski County 54Richlands 56, Marion 50Riverheads 40, Staunton 39Rock Ridge 59, Freedom (South Riding) 48Seton School 78, Trinity Christian School 36Smithfield 55, Franklin 31South County 72, James Robinson 45South Lakes 94, McLean 59Strasburg 61, Luray 18Stuarts Draft 60, Wilson Memorial 52Thomas Dale 76, Colonial Heights 32Twin Springs 80, Rye Cove 51Union 71, John Battle 38Veritas Collegiate Academy 59, Williamsburg Christian Academy 52Victory Christian Academy 57, Great Hope Baptist 41Virginia Academy 56, Carmel 55W.T. Woodson 59, West Springfield 50Woodstock Central 51, Brentsville 43Yorktown 81, Herndon 60POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Ridgeview vs. Lee High, ppd.Roanoke Valley Christian vs. Westover Christian, ppd.Albemarle 54, Orange County 22Amherst County 58, Heritage-Lynchburg 16Bethel Christian School 59, Tabernacle Baptist 18Brentsville 40, Woodstock Central 28Carroll County 55, Lord Botetourt 35Christ Chapel Academy 51, Immanuel Christian, Pa. 25Dominion 45, Park View-Sterling 43E.C. Glass 68, Rustburg 46Fauquier 65, Liberty-Bealeton 30Fort Defiance 64, Buffalo Gap 44Giles 54, Galax 35Greenbrier Christian 58, Broadwater Academy 34Holston 48, Northwood 32Hopewell 49, Prince George 36J.I. Burton 52, Castlewood 10James Monroe 51, Courtland 44James Robinson 56, South County 53Lake Braddock 38, Fairfax 23Langley 49, Washington-Lee 18Liberty Christian 41, Altavista 21Lloyd Bird 34, James River-Midlothian 26Louisa 50, Charlottesville 44Madison County 43, William Monroe 38Manchester 48, Midlothian 47Meadowbrook 73, Dinwiddie 13Monacan 65, Clover Hill 25Monticello 51, Fluvanna 49Portsmouth Christian 35, Denbigh Baptist 22Potomac Falls 33, Briar Woods 29Ridgeview 55, Lee High 26Ridgeview Christian 58, Temple Christian 41Riverheads 61, R.E. Lee-Staunton 50Rural Retreat 54, Chilhowie 41South Lakes 49, McLean 38Stonewall Jackson - Quicksburg 43, Strasburg 34TPLS Christian 64, St. Gertrude 57Thomas Walker 68, Eastside 51Trinity Christian School 49, Seton School 39Twin Springs 53, Rye Cove 40Twin Valley 55, Hurley 32Virginia High 64, Graham 30Warren County 71, Manassas Park 35West Potomac 93, Annandale 7West Springfield 48, W.T. Woodson 20William Fleming 50, Franklin County 48Wilson Memorial 77, Stuarts Draft 36Woodgrove 64, Riverside 34Yorktown 51, Herndon 46POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=James Madison vs. Centreville, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com