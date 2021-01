Boys & Girls Basketball Scores from Tues. Jan. 5, 2021

Here are Scores from Tuesday, January 5, 2021 - as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Atlantic Shores Christian 84, Portsmouth Christian 48Broad Run 64, Independence 40Cape Henry Collegiate 82, Nansemond-Suffolk 40Chancellor 70, Caroline 61Charles City County High School 57, Franklin 52Courtland 61, King George 56Dominion 69, Lightridge 23East Rockingham 56, Broadway 50Fort Chiswell 56, Grayson County 32Graham 64, Eastern Mennonite 49Holston 55, Rural Retreat 36Honaker 37, Hurley 18J.I. Burton 66, Twin Springs 58John Champe 64, Battlefield 55Lee High 49, John Battle 46Loudoun County 58, Tuscarora 57Loudoun Valley 52, Heritage (Leesburg) 49Madison County 60, Rappahannock County 44Northwood 60, Patrick Henry-Glade Spring 56Patriot 57, Osbourn 41Ridgeview 51, Gate City 39Riverbend 63, Massaponax 35Rye Cove 55, Thomas Walker 37Seton School 61, Eastern Mennonite 49Spotswood 71, Turner Ashby 63Union 71, Central - Wise 26Unity Reed High School 55, Osbourn Park 51Waynesboro 56, Broadway 50POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Albemarle vs. Louisa, ppd.Alleghany vs. James River-Buchanan, ppd.Alleghany vs. James River-Midlothian, ppd.Auburn vs. George Wythe-Wytheville, ppd.Christiansburg vs. Abingdon, ccd.Covington vs. Highland-Monterey, ppd.Deep Creek vs. Hickory, ccd.Eastern Montgomery vs. Narrows, ppd.First Colonial vs. Bayside, ppd.Franklin County vs. Staunton River, ppd.Grassfield vs. Nansemond River, ppd.Great Bridge vs. King's Fork High School, ppd.K&Q Central vs. Middlesex, ccd.Kempsville vs. Frank Cox, ppd.Lord Botetourt vs. William Byrd, ppd.Northside vs. William Fleming, ppd.Ocean Lakes vs. Kellam, ppd.Parry McCluer vs. Craig County, ppd.Pulaski County vs. Hidden Valley, ppd.Richlands vs. Marion, ppd.Rockbridge County vs. Harrisonburg, ccd.Salem-Va. Beach vs. Princess Anne, ppd.Spotsylvania vs. James Monroe, ppd.Tallwood vs. Landstown, ppd.West Potomac vs. Centreville, ppd.Bland County 45, Galax 41Broad Run 59, Independence 26Broadway 69, East Rockingham 38Central - Wise 41, Union 38Central Virginia Home School 57, Goochland 37Chancellor 71, Caroline 27Dominion 59, Lightridge 24Honaker 86, Hurley 25John Champe 63, Battlefield 42King George 40, Courtland 28Lee High 49, John Battle 46Loudoun County 47, Tuscarora 43, 2OTLoudoun Valley 69, Heritage (Leesburg) 38Marion 58, Richlands 48Massaponax 68, Riverbend 47Patrick Henry-Glade Spring 40, Northwood 24Patriot 77, Osbourn 22Spotswood 48, Turner Ashby 44Thomas Walker 77, Rye Cove 26Virginia High 65, Graham 32West Potomac 53, Centreville 36POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Abingdon vs. Christiansburg, ccd.Deep Creek vs. Hickory, ccd.Eastern Montgomery vs. Narrows, ppd.First Colonial vs. Bayside, ppd.Fort Chiswell vs. Grayson County, ppd.Frank Cox vs. Kempsville, ppd.Franklin County vs. Staunton River, ppd.George Wythe-Richmond vs. Auburn, ppd.Grassfield vs. Nansemond River, ppd.Great Bridge vs. King's Fork High School, ppd.Holston vs. Rural Retreat, ppd.K&Q Central vs. Middlesex, ccd.Kellam vs. Ocean Lakes, ppd.Lake Taylor vs. Churchland, ppd.Landstown vs. Green Run, ppd.Landstown vs. Tallwood, ppd.Lord Botetourt vs. William Byrd, ppd.Meadowbrook vs. Prince George, ccd.Northside vs. William Fleming, ppd.Parry McCluer vs. Craig County, ppd.Poquoson vs. Smithfield, ccd.Princess Anne vs. Salem-Va. Beach, ppd.Pulaski County vs. Hidden Valley, ppd.Rockbridge County vs. Harrisonburg, ccd.Spotsylvania vs. James Monroe, ppd.Warhill vs. Bruton, ccd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com