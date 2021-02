Boys & Girls Basketball Scores from Wed. Feb. 10, 2021

Here are Scores from Wednesday, February 10, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Cape Henry Collegiate 65, Norfolk Collegiate 47VHSL=Class 6=Region A=Final=Landstown 55, Thomas Dale 52Region B=Semifinal=Patriot 82, Woodbridge 63Potomac 70, John Champe 63Class 5=Region A=Semifinal=Green Run 57, Kempsville 47Salem-Va. Beach 59, Frank Cox 43Region B=Final=Lloyd Bird 55, Manchester 53Class 4=Region B=Final=Eastern View 49, Courtland 42Region D=Semifinal=Blacksburg 50, Amherst County 30Halifax County 75, Pulaski County 69, 5OTClass 3=Region A=Semifinal=Hopewell 77, New Kent 37Petersburg 80, York 52Region C=Semifinal=Liberty Christian 67, Fluvanna 53Class 2=Region A=Final=King William 70, Poquoson 56Region C=Semifinal=Floyd County 73, Fort Chiswell 39Radford 66, Glenvar 45Class 1=Region A=Semifinal=Mathews 71, Charles City County High School 50West Point 46, Northumberland 42Region C=Semifinal=Narrows 59, George Wythe-Wytheville 57Parry McCluer 44, Auburn 33VHSL=Class 6=Region A=Final=Cosby 58, Kellam 45Region B=Semifinal=Colgan 59, Patriot 56Osbourn Park 51, Forest Park 40Region D=Quarterfinal=James Madison 59, Langley 32Class 5=Region B=Final=Lloyd Bird 49, Midlothian 41Class 4=Region B=Final=Louisa 73, Monacan 64Region C=Final=Loudoun Valley 45, Tuscarora 33Region D=Semifinal=Pulaski County 64, Salem 33Class 3=Region A=Semifinal=New Kent 37, York 34Petersburg 45, Hopewell 30Class 2=Region A=Final=King William 61, Amelia County 42Region C=Semifinal=Glenvar 52, Giles 42Radford 64, Fort Chiswell 32Region D=Semifinal=Gate City 47, Virginia High 34Ridgeview 50, Marion 33Class 1=Region A=Semifinal=Rappahannock 44, West Point 41... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com