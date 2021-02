Boys & Girls Basketball Scores from Wed. Feb. 17, 2021

Here are Scores from Wednesday, February 17, 2021 in the State Semis as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...VHSL=Class 1=Semifinal=Altavista 58, Mathews 56Parry McCluer 51, J.I. Burton 46Class 2=Semifinal=East Rockingham 85, King William 60Class 3=Semifinal=Abingdon 58, Liberty Christian 55Hopewell 71, Independence 44Class 4=Semifinal=John Handley 52, Halifax County 49, OTSmithfield 56, Eastern View 49Class 5=Semifinal=Green Run 64, Lloyd Bird 50Stone Bridge 67, Patrick Henry-Roanoke 66Class 6=Semifinal=Centreville 64, Hayfield 55Potomac 79, Landstown 73VHSL=Class 1=Semifinal=Riverheads 60, Mathews 39Class 2=Semifinal=Gate City 55, Glenvar 38Luray 82, King William 23Class 3=Semifinal=George Mason 73, New Kent 29Spotswood 52, Carroll County 45Class 4=Semifinal=Louisa 48, Grafton 26Pulaski County 41, Loudoun Valley 39Class 5=Semifinal=Patrick Henry-Roanoke 61, Potomac Falls 37Princess Anne 71, Lloyd Bird 30Class 6=Semifinal=James Madison 54, West Potomac 48Osbourn Park 48, Cosby 42... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com