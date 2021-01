Boys & Girls Basketball Scores from Wed. Jan. 27, 2021

Here are Scores from Wednesday, January 27, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Albemarle 64, Fluvanna 44Battlefield 59, Unity Reed 35Blacksburg 62, Auburn 50Broad Run 81, Heritage (Leesburg) 67Brooke Point 62, Stafford 54Centreville 59, James Madison 34Charles City 69, Windsor 37Christiansburg 74, Eastern Montgomery 31Colonial Forge 42, North Stafford 40Culpeper 62, Kettle Run 52Dominion 59, Tuscarora 51East Rockingham 63, Charlottesville 47Eastern View 81, Chancellor 73Falls Church 59, John R. Lewis 53Fauquier 67, Warren County 50Forest Park 58, Freedom (W) 45George Marshall 66, Edison 62Highland-Warrenton 77, Church Hill Academy 36Holston 77, Rural Retreat 38Honaker 69, Twin Valley 28James Monroe 58, King George 52John Champe 65, Osbourn 49Kempsville 74, Ocean Lakes 44Lebanon 81, Castlewood 51Lord Botetourt 74, James River-Buchanan 42Loudoun County 44, Independence 32Loudoun Valley 66, Lightridge 20Manchester 60, Midlothian 38Massaponax 51, Mountain View 30Matoaca 68, Dinwiddie 56Monacan 80, Clover Hill 62Northside 74, Hidden Valley 44Oakton 51, Westfield 27Page County 60, Stonewall Jackson - Quicksburg 40Parry McCluer 97, Rockbridge County 25Patrick Henry-Ashland 54, Atlee 40Patrick Henry-Roanoke 69, Pulaski County 34Patriot 85, Osbourn Park 63Paul VI Catholic High School 104, Bishop McNamara, Md. 73Potomac 63, Colgan 48Prince George 69, Colonial Heights 49Riverbend 51, Courtland 44Riverside 47, Briar Woods 44Tallwood 51, Bayside 46Tuscarora 46, Dominion 45Washington-Liberty 55, Langley 46Western Albemarle 58, Orange County 39William Byrd 67, Glenvar 61, OTWilliam Fleming 54, Franklin County 47William Monroe 63, Manassas Park 51Woodbridge 65, C.D. Hylton 57POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Bruton vs. York, ppd.Chilhowie vs. Marion, ccd.GW-Danville vs. Tunstall, ppd.Halifax County vs. Martinsville, ppd.Hayfield vs. West Potomac, ppd.Landstown vs. Frank Cox, ccd.Lloyd Bird vs. James River-Midlothian, ccd.Magna Vista vs. Patrick County, ppd.Monticello vs. Louisa, ppd.TJ-Alexandria vs. Justice High School, ccd.Thomas Dale vs. Meadowbrook, ccd.West Point vs. Goochland, ccd.Amelia County 49, Franklin 38Battlefield 40, Unity Reed High Schoo 38, OTBayside 41, Tallwood 38Broad Run 57, Heritage (Leesburg) 32Buffalo Gap 58, Waynesboro 15Chancellor 71, Eastern View 54Colgan 59, Potomac 48Eastern Montgomery 48, Christiansburg 31Fluvanna 52, Albemarle 17Forest Park 58, Freedom (W) 45George Marshall 44, Edison 29Hidden Valley 59, Northside 22Honaker 60, Twin Valley 34King George 48, James Monroe 35Loudoun County 35, Independence 20Loudoun Valley 74, Lightridge 20Louisa 66, Monticello 35Luray 66, Strasburg 62Madison County 33, Clarke County 28Marion 65, Chilhowie 36Mount Vernon 47, Annandale 26North Stafford 46, Colonial Forge 30Osbourn Park 52, Patriot 38Page County 46, Stonewall Jackson - Quicksburg 38Parry McCluer 54, Rockbridge County 30Pulaski County 62, Patrick Henry-Roanoke 39Ridgeview 67, Gate City 62, OTRiverbend 50, Courtland 40Spotsylvania 45, Caroline 41Stafford 61, Brooke Point 39TJ-Richmond 34, Justice High School 32Tuscarora 52, Dominion 34Virginia Academy 72, Highland-Warrenton 58Warren County 48, Fauquier 40West Potomac 67, Hayfield 36Western Albemarle 41, Orange County 16William Byrd 48, Glenvar 40Woodbridge 46, C.D. Hylton 18POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Franklin County vs. Bassett, ppd.Goochland vs. West Point, ccd.Graham vs. George Wythe-Wytheville, ccd.Martinsville vs. Halifax County, ppd.Massaponax vs. Mountain View, ppd.Patrick County vs. Magna Vista, ppd.Tunstall vs. GW-Danville, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com