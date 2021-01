Boys & Girls Basketball Scores from Thurs. Jan. 7, 2021

Here are Scores from Thursday, January 7, 2021 - as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Abingdon 84, Lee High 69Amherst County 53, Liberty Christian 47Annandale 61, Westfield 59Benedictine 57, Peninsula Catholic 55Broad Run 72, Lightridge 43Broadway 67, Turner Ashby 50Brookville 49, Rustburg 38Centreville 67, Chantilly 54Charles City County High School 73, Franklin 71, 2OTChilhowie 74, Rural Retreat 45Dominion 65, Independence 48East Rockingham 64, Spotswood 39Edison 64, John Lewis High School 30Grace Christian 49, Ridgeview Christian 47Graham 78, Tazewell 58Hayfield 71, TJ-Alexandria 30Holston 66, Patrick Henry-Glade Spring 46J.I. Burton 69, Castlewood 22James Madison 58, Oakton 46James River-Buchanan 67, Giles 42Lake Braddock 100, James Robinson 48Lebanon 72, Honaker 65Lord Botetourt 66, Pulaski County 57Loudoun County 77, Heritage (Leesburg) 51Loudoun Valley 66, Tuscarora 52Madison County 59, Stonewall Jackson - Quicksburg 54Norfolk Christian School 88, Portsmouth Christian 85Norfolk Collegiate 66, Nansemond-Suffolk 45Patriot 75, Gar-Field 63Ridgeview 51, John Battle 43Temple Christian 50, Christian Heritage Academy 47Thomas Dale 65, Prince George 53Wakefield 44, George Marshall 28Wakefield School 44, George Marshall 28POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Bath County vs. Craig County, ccd.Bayside vs. Great Bridge, ppd.Fluvanna vs. R.E. Lee-Staunton, ccd.Grundy vs. Richlands, ppd.Heritage-Lynchburg vs. E.C. Glass, ccd.James River-Buchanan vs. Staunton River, ppd.John Handley vs. James Wood, ppd.Justice High School vs. Falls Church, ppd.K&Q Central vs. King William, ccd.Rustburg vs. Liberty-Bedford, ppd.Abingdon 52, Lee High 38Carroll County 52, Radford 36Chantilly 60, Centreville 32Courtland 58, Spotsylvania 39Edison 54, John Lewis High School 21Falls Church 54, Justice High School 23Gate City 47, Central - Wise 26George Marshall 59, Wakefield 29George Wythe-Wytheville 58, Narrows 49Giles 49, James River-Buchanan 13Grace Christian 45, Ridgeview Christian 35Grafton 49, York 32Graham 45, Tazewell 43J.I. Burton 60, Castlewood 18James River-Midlothian 37, Lloyd Bird 32Loudoun County 38, Heritage (Leesburg) 36Loudoun Valley 58, Tuscarora 27Matoaca 57, Meadowbrook 51Midlothian 60, Manchester 34Norfolk Christian School 40, Portsmouth Christian 32Osbourn Park 64, Unity Reed High Schoo 29Seton School 81, Oakcrest 50Southwest Virginia Home School 48, Temple Christian 38TJ-Alexandria 44, Hayfield 37Thomas Dale 45, Petersburg 37Turner Ashby 57, Broadway 25West Potomac 68, Mount Vernon 32Westfield 54, Annandale 24POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Auburn vs. Grayson County, ppd.Fluvanna vs. R.E. Lee-Staunton, ccd.James Wood vs. John Handley, ppd.King William vs. K&Q Central, ccd.Liberty-Bedford vs. Rustburg, ppd.Nansemond River vs. Great Bridge, ppd.Powhatan vs. Cosby, ppd.Richlands vs. Grundy, ppd.... If you see any missing scores or one reported incorrectly, please feel free to post and/or e-mail us at hatfieldsports@gmail.com