Boys & Girls Basketball Scores from Mon. Jan. 18, 2021

Here are Scores from Monday, January 18, 2021 as reported by the Associated Press and various sources for Virginia High School Basketball...Abingdon 64, Union 55Buffalo Gap 71, Waynesboro 62Catholic of Virginia Beach 58, Greenbrier Christian 23E.C. Glass 62, Rustburg 46Floyd County 70, Pulaski County 64Gate City 88, Lee High 48Grafton 69, Bruton 30Hanover 61, Patrick Henry-Ashland 48Heritage-Lynchburg 54, Amherst County 53Hidden Valley 59, Glenvar 55John Battle 67, Virginia High 62Lightridge 51, Park View-Sterling 36Oak Hill Academy 87, iSchool of Lewisville STEM, Texas 83, 2OTRappahannock County 56, Madison County 38Riverside 55, Rock Ridge 50, OTTwin Springs 61, Holston 36William Monroe 57, Warren County 43York 45, Poquoson 43POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Bland County vs. Auburn, ppd.Fort Chiswell vs. George Wythe-Wytheville, ppd.Liberty Christian vs. Jefferson Forest, ppd.Liberty-Bedford vs. Brookville, ppd.Narrows vs. Craig County, ppd.Radford vs. Alleghany, ppd.Staunton River vs. James River-Midlothian, ppd.Buffalo Gap 61, Waynesboro 24Cave Spring 52, Northside 45E.C. Glass 55, Rustburg 24Fort Chiswell 54, James River-Buchanan 14Glenvar 73, Hidden Valley 15Holston 47, Narrows 44Louisa 69, Chancellor 49Madison County 61, Strasburg 59Massaponax 66, North Stafford 37Pulaski County 71, Floyd County 31Riverside 58, Rock Ridge 25Spotswood 49, East Rockingham 36Virginia High 60, John Battle 44West Point 36, Goochland 31William Monroe 64, Warren County 48POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=Alleghany vs. Radford, ppd.Bath County vs. Buffalo Gap, ppd.Brookville vs. Liberty-Bedford, ppd.Eastern Montgomery vs. Auburn, ppd.Jefferson Forest vs. Liberty Christian, ppd.Rural Retreat vs. Patrick Henry-Glade Spring, ppd.